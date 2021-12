Jennifer Lawrences funkelnder Wow-Auftritt mit Babybauch

Jennifer Lawrence, 31, hat bei der Premiere des Netflix-Films «Don't Look Up» am Sonntagabend (5. Dezember) in New York City einen funkelnden Auftritt hingelegt. Die schwangere Schauspielerin hüllte ihren Babybauch in eine goldene, bodenlange Robe. Das funkelnde Dior-Kleid wurde mit halbtransparenten Cape-Ärmeln zum Hingucker. Lawrence kombinierte zu dem Kleid glitzernde Ohrstecker und trug ihre Haare locker zurückgesteckt.