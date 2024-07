Er ist über 4000 Kilometer entfernt von ihr

Und wo hält sich Ben Affleck diese Tage auf? Gesichtet wurde er sauertöpfisch an der Westküste in Los Angeles, über 4000 Kilometer Luftlinie entfernt von seiner Ehefrau. Ob er sich für ihren Geburtstag am Mittwoch in die Hamptons begibt, ist unklar. Ihr gemeinsamen Liebesnest in Beverly Hills steht für über 60 Millionen Schweizer Franken zum Verkauf. Noch tragen beide die Eheringe. Jennifer Lopez wird sich feiern lassen, ob mit oder ohne ihren Mann. Ganz nach ihrem Credo «The show must go on».