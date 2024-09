In einem sexy Look aufkreuzen und den Ex mit dessen besten Freund eifersüchtig machen? Das kann Jennifer Lopez (55). Nach der Trennung von Ben Affleck (52) präsentierte die Schauspielerin und Sängerin am Filmfestival Toronto ihren neuen Film «Unstoppable». So dürfte auch ihr neues Motto lauten: Die Neo-Single flanierte selbstbewusst in einem Pailletten-Kleid über den roten Teppich. Allerdings gab nicht nur das am Samstagabend zu reden: Lopez wurde bei einem vertraulichen Gespräch mit Schauspielkollege Matt Damon (53) erwischt – ausgerechnet mit dem besten Freund von Ben Affleck!