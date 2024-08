Lopez und Affleck hatten am 16. Juli 2022 in Las Vegas geheiratet. Am 20. August 2022 folgte eine grosse und traditionellere Hochzeitszeremonie in Georgia. Den zweiten Jahrestag dieser Feierlichkeiten hat sich J.Lo nun offenbar ausgesucht, um die Scheidungspapiere einzureichen, nachdem der Zustand ihrer Ehe mit Ben Affleck monatelang für Spekulationen gesorgt hatte.