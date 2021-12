Jennifer Lopez ist hässig auf ihren Ben Affleck

Nun sprach der Schauspieler in der «Howard Stern Show» über die Scheidung von Jennifer Garner – dies nicht gerade euphorisch. Affleck hatte nämlich mit Alkoholproblemen zu kämpfen und nannte auch die Gründe dafür: «Ich dachte: Ich kann wegen meiner Kinder nicht gehen, aber ich bin nicht glücklich, was soll ich tun? Und was ich tat, war eine Flasche Scotch zu trinken und auf der Couch einzuschlafen, was sich als keine Lösung herausstellte.»