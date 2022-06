Jennifer Lopez stiehlt im sexy Leder-Look allen die Show

«Ich bedanke mich bei allen, die mich glücklich gemacht haben»

Jennifer Lopez bekam während der Show den «Generation»-Award von Moderatorin Vanessa Hudgens (33) überreicht. Damit wurde die US-Amerikanerin für ihr Lebenswerk geehrt. «Ich will mich bei all den Leuten bedanken, die mir dieses Leben geschenkt haben. Ich will mich bei den Leuten bedanken, die mich glücklich gemacht haben und bei denen, die mir mein Herz gebrochen haben. Bei denen, die ehrlich zu mir waren und bei denen, die mich angelogen haben», sagte die «Marry Me»-Darstellerin in ihrer Dankesrede.