Jennifer Lopez und Ben Affleck kaufen gemeinsame Luxusvilla

Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) machen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Sie bemühen sich derzeit um eine gemeinsame Villa, angeblich sollen die Unterschriften schon bald unter den Kaufvertrag gesetzt werden. Das berichtet das US-Promi-Portal «TMZ». Die verliebten Promis wollen demnach für 50 Millionen US-Dollar ein Anwesen im noblem Stadtteil Bel Air in Los Angeles kaufen. Angeblich sollen Lopez und Affleck samt ihrer Kinder in die Villa ziehen wollen.