Jennifer Love Hewitt erwartet ihr drittes Kind

Schauspielerin Jennifer Love Hewitt (42, «Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast») hat auf Instagram die Baby-Bombe platzen lassen. Auf einem Bild, das sie mit entgeistertem Gesichtsausdruck zeigt, hält die 42-Jährige einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera. Dazu schrieb der Star: «Oh Baby! Bei uns ist ein weiteres auf dem Weg. Ich bin so begeistert, diese Nachrichten endlich mit euch teilen zu können.»