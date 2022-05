Jenny Elvers feiert heute ihren 50. Geburtstag

Lange Karriere

Jenny Elvers, die Sohn Paul (21) mit Ex-Partner Alex Jolig (59) hat, startete ihre Karriere als Schauspielerin und Moderatorin in den 90er Jahren und zeigte sich auch immer wieder in Reality-TV-Formaten. Sie gewann unter anderem 2013 die Show «Promi Big Brother». Auch in «Let's Dance» (2007), «Das perfekte Promi-Dinner» (2014), «Promi Shopping Queen» (2014) und «Ich bin ein Star, holt mich hier raus!» (2016) war sie zu sehen. Neben zahlreichen Auftritten in Fernsehserien wie beispielsweise «Der Alte» oder «SOKO»-Reihen veröffentlichte Elvers im September 2018 ihre Autobiografie «Wackeljahre: Mein Leben zwischen Glamour und Absturz».