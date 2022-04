Jenny Frankhausers Familie freut sich über Schwangerschaft

«Einfach nur hundemüde»

Im Interview mit der «Bild»-Zeitung hatte Jenny Frankhauser verraten, wie es ihr in der Schwangerschaft bisher ergangen ist. Mittlerweile sei Frankhauser bereits im vierten Monat. In der siebten bis neunten Woche sei es ihr «sehr, sehr schlecht» gegangen. «Ich lag nur im Bett und konnte vor Übelkeit nichts mehr machen.» Danach habe es Phasen mit Sodbrennen und Kopfschmerzen gegeben «und aktuell bin ich einfach nur hundemüde». Dies sei aber «alles okay, man weiss ja, wofür das alles ist».