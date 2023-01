Jeremy Renner erlitt mehr als 30 Knochenbrüche

Marvel-Star Jeremy Renner (52) hat via Instagram ein Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben und zugleich die Ausmasse seines schweren Schneepflug-Unfalls vor Augen geführt. Renner postete ein Foto, auf dem er in seinem Krankenbett in seinem Anwesen im Bundestaat Nevada liegt, wo er sich nach seiner Krankenhausentlassung vor einigen Tagen weiter erholt. Ein Physiotherapeut widmet sich auf der Aufnahme gerade dem rechten Bein des Stars.