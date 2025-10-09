Jetzt gibt Nicole Kidman erst recht Gas

«Manchmal brauchst du eine Rüstung»

Das Interview, das die «Vogue» am Dienstag veröffentlichte, fand bereits einige Wochen vor Bekanntgabe der Scheidung statt. Trotzdem scheint der Bruch in Kidmans Privatleben in einigen Zitaten durch. Als Antwort auf die Frage, wie es ihr jetzt in ihren Fünfzigern ergehe, erwidert sie: «Wie oft muss man beigebracht bekommen, dass man denkt, man weiss, welche Richtung das Leben einschlägt – und dann geht es überhaupt nicht in diese Richtung?»