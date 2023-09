Doch ein Lied sollte nicht reichen – angesteckt von ihrem Musiker-Ehemann Tom, liess sich Heidi zu einem neuen Song inspirieren. «Chai Tea with Heidi» ist ein Duett mit dem amerikanischen Rapper Snoop Dogg (51). Heidi war so überzeugt von ihrem neuen Song, dass sie ihn beim «Germany's Next Topmodel»-Finale sogar live vor einem Millionenpublikum performte. Dabei wurde sie am Klavier von ihrem Ehemann Tom begleitet.