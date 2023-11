Jetzt redet Piqué über die Trennung von Shakira

Beziehung war für Shakira etwas «Heiliges und Besonderes»

Shakira selbst hat bereits mehrfach über die Trennung gesprochen und die Erfahrungen auch in ihrer Musik verarbeitet. So zog sie vor allem mit dem Clip «BZRP Music Session #53» über Piqué her und sorgte so für Schlagzeilen. Darin heisst es unter anderem: «Ich bin zu gut für dich, und deshalb bist du mit jemandem zusammen, der genau so ist wie du. Viel Erfolg mit meinem angeblichen Ersatz. Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo eingetauscht, eine Rolex gegen eine Casio-Uhr.»