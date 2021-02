«Ich verstehe, dass jede Geschichte ihren Bösewicht braucht, aber die Menschen verstehen hier alles so falsch», sagt die Juristin gegenüber «Good Morning America» von ABC. Es seien andere gewesen, die Britney Spears ausgebeutet und ihr geschadet haben. Vater Jamie hingegen habe ihr «das Leben gerettet», er arbeite mit seiner Tochter zusammen, so Thoreen. «Wenn sie auftreten will, dürfe sie das. Wenn sie ein Album aufnehmen will, dürfe sie das. Sie dürfe ihr Leben auch einfach so führen wie ein normaler Mensch.»