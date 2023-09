So will «bild.de» wissen, dass die Dreharbeiten zu «A Perfect Match» (dt.: «Eine perfekte Partie» oder auch «Ein perfektes Paar») unter grösster Geheimhaltung gestartet sind. Im Film geht es primär um die Liebe der Tennis-Stars, mit der niemand gerechnet hat. Natürlich aber komme auch der Sport nicht zu kurz. Immerhin hat Steffi Graf in den 80ern 22 Grand-Slam-Turniere gewonnen und stand 377 Wochen auf Platz 1 der Weltrangliste.