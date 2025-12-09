Jimi Blue Ochsenknecht will zweites Kind mit seiner Ex

In den folgenden Jahren distanzierte er sich nicht nur von Koc und der gemeinsamen Tochter Snow, sondern auch von seiner Familie. Diese gab vor allem seiner damaligen Freundin Laura-Marie Geissler (27) die Schuld an der Distanz. Erst vor einem Jahr kam es zu einer Annäherung zwischen Ochsenknecht, seiner Ex-Freundin Koc und der gemeinsamen Tochter. Seither hat sich das Verhältnis stabilisiert, der Schauspieler nimmt mittlerweile seine Vaterrolle wahr und hat sich auch mit seiner Familie wieder ausgesöhnt. Koc und die Familie Ochsenknecht waren es auch, die den 33-Jährigen in seinem wohl bisher härtesten Sommer unterstützten, als er wegen einer unbezahlten Hotelrechnung mehrere Wochen in Haft sass.