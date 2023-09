«Es ist peinlich und ich fühle mich so schlecht»

Wie das Magazin «Variety» nun berichtet, hat sich der Moderator die Vorwürfe zu Herzen genommen und entschuldigte sich für seine Vergehen am gestrigen Donnerstag (7.9.) in einem Video–Call. Teilnehmer dieses Calls zitierten Fallon mit folgenden Worten: «Es ist peinlich und ich fühle mich so schlecht. Es tut mir leid, wenn ich Sie und Ihre Familie und Freunde in Verlegenheit gebracht habe ... Ich fühle mich so schlecht, dass ich es Ihnen nicht einmal sagen kann.»