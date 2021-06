Jimmy Kelly spricht über den Tod von Schwester Barby

In der Nacht zum 15. April sei seine Schwester «nach kurzer Krankheit an einer Lungenembolie friedlich im Familienkreis eingeschlafen», so Jimmy Kelly in dem Post weiter: «Ich vermisse sie wirklich sehr und ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich ins Nirgendwo schaue, an sie denke und gar nicht merke, wie viel Zeit eigentlich gerade vergangen ist.» Zudem bedankte er sich bei den Fans für die «Gebete und Beileidsbekundungen».