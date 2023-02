Das gemeinsame Haus von Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) an der noblen 1492 Stone Canyon Road in Bel Air ist auf der Seite von Nobel-Makler Carol Woodre Estates noch immer zum Verkauf ausgeschrieben. Der geforderte Preis: 42,5 Millionen Dollar, umgerechnet also etwas mehr als 39 Millionen Schweizer Franken. Irgendwie verständlich, dass sich für so eine Summe nicht von heute auf morgen ein Abnehmer findet. Warten möchte das Ehepaar Lopez-Affleck aber trotzdem nicht und hat sich laut TMZ.com bereits schon eine neue Bleibe zugelegt. Zwar werden sie in Los Angeles wohnhaft bleiben, zügeln aber von Bel Air ins wohlhabende Stadtquartier Pacific Palisades, unweit von Santa Monica. Dabei werden sie sich etwas verkleinern, zumindest finanziell. Die neue Villa kostet mit 31,5 Millionen Franken deutlich weniger als das alte Zuhause.