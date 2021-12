US-Präsident Joe Biden, 79, hat seinen ersten Talkshow-Auftritt seit Amtsantritt gemeistert. In der «Tonight Show» mit Jimmy Fallon, 47, plauderte er via Video-Chat über seine Erfahrungen im Weissen Haus und die anfänglichen Schwierigkeiten im Alltag. «Jill und ich kommen aus der Mittelschicht», erklärt er über sich und seine Ehefrau Jill Biden, 70. Daher seien sie es nicht gewohnt, bedient zu werden und so hätten sie mit dem Personal eine Vereinbarung getroffen.