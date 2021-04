Joey Heindle ist jetzt ausgebildeter Rettungssanitäter

Der ehemalige Dschungelkönig und «DSDS»-Star Joey Heindle, 27, ist jetzt ein richtiger Rettungssanitäter. In der «Bild»-Zeitung verriet der Sänger, dass er eine entsprechende Ausbildung beim Deutschen Roten Kreuz absolviert habe. «Ich habe die Corona-Zeit jetzt genutzt. Ich finde es einfach toll Menschen zu helfen», erzählt Heindle weiter. Er habe das schon seit seiner Kindheit in sich und das sei «einfach was Grossartiges». «Die Dankbarkeit der Menschen gibt mir ein super Gefühl», so Heindle.