John Legend und Chrissy Teigen machen Ferien im Tessin

Die Familie dürfte sich seit einer Weile im Süden der Schweiz, respektive im Norden von Italien aufhalten, denn auf Chrissys Instagram-Profil finden sich viele Fotos aus malerischen Städtchen und von Booten auf herrlichen Seen, die schwer nach Comersee, Luganersee oder Lago Maggiore aussehen. Was man aber mit Sicherheit sagen kann: Zuletzt residierte die glamouröse Reisegruppe im Hotel Villa Principe Leopoldo hoch über Lugano. Die halbrunde Treppe mit Blick über den Luganersee ist unverkennbar, ausserdem gehört die Herberge zu den besten Adressen in der Region – es macht also durchaus Sinn, dass die Familie Teigen-Legend dort abgestiegen ist.