John Travolta trauert um seine Ehefrau

Kelly Preston arbeitete ebenfalls erfolgreich als Schauspielerin. Sie war in Filmen wie «Jerry Maguire» und ,zusammen mit ihrem Mann, in «Battlefield Earth» zu sehen. Dieser bat seine Fans in seinem Instagram-Post zum Tod seiner Frau um Verständnis. «Ich werde mich für eine Zeit zurückziehen, um für meine Kinder da zu sein, die nun den Verlust ihrer Mutter verarbeiten müssen.»