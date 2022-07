Johnny Depp geniesst Auszeit in Schweden

Johnny Depp (59) geniesst eine «kleine Pause in Stockholm». Der Schauspieler und Musiker teilte bei Instagram einen Schnappschuss, auf dem er auf einem kleinen Boot zu sehen ist. Die Schwarz-Weiss-Aufnahme zeigt ihn beim Rauchen einer Zigarette. Lässig blickt er in die Ferne, während er sich an die Reling des Bootes lehnt. Jonny Depp ist Frontman der Band Hollywood Vampires und derzeit auf Europatour.