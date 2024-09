Johnny Depp hat die Zähne schön

Johnny Depp (61) hat ein geschätztes Vermögen von 150 Millionen Dollar – und Zähne, die so aussehen, als käme deren Besitzer gerade so über die Runden. Bis jetzt – nun zeigt sich der Schauspieler mit dem in Zahnpasta-Werbungen so oft genanntem, strahlenden Lächeln. Dies beim Besuch einer Bar auf den Bahamas, wo er ganz in Jack-Sparrow-Manier Rum verköstigt und das nicht nur vor, sondern auch hinter der Bar.