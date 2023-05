Diese Stars finden Inspiration im Herzschmerz

Diese Gedanken verarbeitete er jetzt in zwei neuen Songs – und die sollen es an Beleidigungen gegen Heard in sich haben. Nicht, dass es bestätigt wäre, aber man kann bei den Liedern ziemlich deutlich zwischen den Zeilen lesen. Und ebenso wie bei dem Gerichtsurteil kommt Amber auch in den Songs nicht gerade gut weg. Wie «The Guardian» berichtet, wird es auf dem neuen Album von Johnny Depp und Jeff Beck einen Song namens «Sad Motherf**in' Parade» geben, in dem Depp singen soll: «If I had a dime, it wouldn't reach your hand / You're sitting there like a dog with a seven-year itch. I think you've said enough for one motherf**ing night.» Die Zeilen sagen, dass, wenn Depp zehn Rappen hätte, würde er der Person, über die er singt, nichts davon abgeben – sprich, er hat nichts mehr für sie übrig. Ausserdem sitze sie da wie ein Hund mit einem 7-jährigen Juckreiz und «Ich denke du hast genug für eine verdammte Nacht gesagt.» Hier wird nun hinein interpretiert, dass der Song von Amber Heard handeln soll und er sie als einen Hund mit Krätze bezeichnet – also etwas, dass er nicht anrühren will, was aber Hilfe braucht.