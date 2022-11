Johnny Depp und die Anwältinnen: Ist er wieder Single?

In den vergangenen Monaten gab es einige Gerüchte über das Liebesleben von Johnny Depp (59). Nach dem US-Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) wurde etwa spekuliert, dass der Schauspieler eine Anwältin daten soll, die bei einem Verleumdungsfall in Grossbritannien im Jahr 2020 in seinem juristischen Team war. Nun soll der Star wieder Single sein.