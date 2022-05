Nach der verlorenen Verleumdungsklage gegen die Zeitung «The Sun» in Grossbritannien 2020 startete im April der US-Prozess von Depp gegen seine Ex-Frau Heard. Depp verklagt sie auf 50 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 46 Mio. Euro) wegen eines Beitrags, den sie in der «Washington Post» veröffentlichte und in dem von häuslicher Gewalt die Rede war. Sie wiederum erhebt Gegenklage in Höhe von 100 Millionen Dollar (etwa 92 Mio. Euro) und behauptet, er habe sie verleumdet, indem er sie eine Lügnerin nannte.