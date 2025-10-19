Sein bisheriges Meisterwerk ist die Netflix-Doku «American Symphony», die Jazz, Klassik, Gospel und Pop zu einem Musikporträt der USA vereint. Kritiker auf der ganzen Welt bescheinigen ihm dafür einen musikalischen Geniestreich – und nennen ihn einen der wichtigsten und einflussreichsten Musiker seiner Generation. Bei Live-Performances beeindruckt er mit einer charismatischen Bühnenpräsenz. Davon kann sich am 5. November das Publikum an der Baloise Session überzeugen, wo Jon Batiste ein exklusives Konzert geben wird. Im Gespräch mit der Schweizer Illustrierten verrät er, dass dieser Auftritt auch für ihn privat von grosser Bedeutung ist.