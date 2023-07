War das wirklich Liebe?

Jonah Hills Ex veröffentlicht verstörende Nachricht

Die Beziehung hielt ein Jahr, die Trennung ist nun ebenso lange her. Jetzt veröffentlichte die Ex von Jonah Hill Nachrichten ihres einstigen Liebsten, bei denen eher der Gedanke an Kontrolle als an Liebe aufkommt.