Jude Laws Filmtochter ist heute nicht mehr wiederzuerkennen

Auf ihre Rolle als damals 6-Jährige in «Liebe braucht keine Ferien» angesprochen, lachte Englefield: «Jedes Mal, wenn ich daran denke, fühle ich mich sehr, sehr alt.» An den Filmdreh erinnert sie sich auch heute noch gut. «Es war völlig surreal. Wir kamen aus ziemlich armen Verhältnissen und lebten in einer Sozialwohnung. An einem Filmset zu sein, war ganz, ganz anders als das Leben, das mein Vater und ich kannten.»