Julia Fox weint Kanye West keine Tränen hinterher

«Denkt ihr, ich bin 12 Jahre alt?»

In ihrer Instagram-Story schrieb sie demnach: «Warum sehen wir mich nicht als das an, was ich bin: ein Nummer-Eins-Hustler.» Weiter erklärte sie, dass sie und Kanye auch jetzt noch gut miteinander auskämen. Und stellte klar, wie es um ihre Gefühle steht: «Ich habe Liebe für ihn, aber ich war nie verliebt in den Mann. Jesus, denkt ihr, ich wäre 12 Jahre alt?!»