Wut, Schmerz, Trauer sind ihr ins Gesicht geschrieben. «Als er Alexei getötet hat, hat Putin auch die Hälfte von mir, meines Herzens und meiner Seele getötet», sagt Julia Nawalnaja (47) in einem Youtube-Video. Ihre grosse Liebe ist tot. Russlands berühmtester Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ist in Haft nach einem Spaziergang zusammengebrochen, so meldet es die Verwaltung des Straflagers in Sibirien, in dem der 47-Jährige inhaftiert war.