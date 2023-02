«Wir denken an Euch, senden Liebe und unsere Stärke, unsere Gebete und haben euch in unserem Herzen», so etwa Julia Roberts (55). Auch Schauspiel-Kollege Matt Damon (52) findet emotionale Worte für die Ukrainerinnen und Ukrainer: «Ich habe Liebe, Respekt und Solidarität für all unsere Brüder und Schwestern in der Ukraine», sagt er in einem Selfie-Video, dass er in New York aufgenommen hat.