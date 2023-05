Das Leben, das Helmut Berger zuletzt führte – er war in einem Stift in Salzburg untergebracht – sei nicht das gewesen, was er so lange gelebt hatte. Die alten Freunde mittlerweile grösstenteils tot, das Leben sei für Helmut Berger einfach uninteressant geworden, glaubt Julian F. M. Stoeckel. Er war bis zuletzt mit ihm in Kontakt, sprach hin und wieder mit ihm, erhielt von Bergers Betreuerin Karin Fotos und Videos.