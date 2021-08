Julie Bowen von «Modern Family» rettet bewusstlose Wanderin

Als liebenswerte TV-Mutter Claire Dunphy aus der Hit-Sitcom «Modern Family» hat sich Schauspielerin Julie Bowen, 51, rund um den Globus eine treue Fanbase erarbeitet. Nun bewies sie, auch im wahren Leben das Herz am rechten Fleck zu haben – und grossartige Ersthelfer-Qualitäten zu besitzen. Das belegt der Facebook-Post samt Beweisfotos einer Frau aus New Jersey namens Minnie John, die in einer Notsituation unerwartet Bekanntschaft mit dem TV-Star und deren Schwester machte.