Junger Trump erobert Herzen an der Uni

Im Interview mit Fox News erklärte die First Lady, dass dies Barrons eigene Entscheidung gewesen sei: Er habe selbst entschieden, in New York zu studieren und in seinem Zuhause zu leben, was sie respektiere. Sie betonte: «Er ist ein junger Mann, und ich bin sehr stolz darauf, wie er herangewachsenen ist. Er geniesst seine College-Tage, denn sein Leben ist sehr anders als das vieler 18- und 19-Jähriger.»