Jess Brolin hat ein bewegendes Leben hinter sich. Er wuchs mit reichen Eltern auf, hatte als Kind eigentlich alles, was man sich wünschen könnte. Doch heute wohnt er, wie die «Daily Mail» berichtet, im Motel Topa Vista Hotel im kalifornischen Ojai in einem bescheidenen Zimmer, ist stark übergewichtig und hat nicht viel Geld übrig. Und doch ist das Motel-Leben ein Aufstieg zu dem, was er in der Vergangenheit sonst erlebte. Nachdem Jess Brolins Mutter 1995 ihr Leben in einem Autounfall verloren hatte, erbte Jess einen Treuhandfonds, aus dem er lange lebte. Als jedoch das Geld ausging, musste er in seinen Truck ziehen – bis dieser kaputtging. Plötzlich hatte Jess Brolin gar kein Dach über dem Kopf, lebte auf der Strasse und fischte Essen aus der Abfalltonne.