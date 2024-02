Der frühere Liverpool Spieler Mark Lawrenson (66), plauderte dem irischen Medienunternehmen Off the Ball. aus, wohin es Jürgen Klopp (56) mit seiner Frau Ulla (47) ziehen wird. «Es ist kein grosses Geheimnis. Er lässt ein Haus auf Mallorca bauen.» Lawrenson hat in der Nähe selbst ein Haus und sah Klopp laut eigener Aussage vor kurzem dort.