Justin Bieber, 27, hat in einem Instagram-Post seinem Halbbruder Jaxon liebevolle Zeilen gewidmet. «Ich sitze hier, schaue all diese Fotos an und werde daran erinnert, wie sehr ich dich liebe, mein lieber kleiner Bruder.», schreibt der kanadische Sänger zu einer Reihe von Fotos von dem Brüder-Duo.