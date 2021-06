Justin Timberlake veröffentlicht erstes Foto von Sohn Phineas

«Ein Vater zu sein, ist besser, als ich es mir je hätte vorstellen können», kommentiert er eine Reihe von Bildern, auf denen auch sein Vater und sein Grossvater zu sehen sind. «Danke, dass ihr für mich all die Opfer gebracht habt und mir so ermöglich habt, meine Träume zu leben und dass ihr mich gelehrt habt, dass das ECHTE Leben in all den kleinen Momenten passiert». Auch ein Foto, das ihn gemeinsam mit seinen Söhnen Phineas und Silas, 6, zeigt, veröffentlichte Timberlake.