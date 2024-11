Kaia Gerber mit 50er-Jahre-Hommage in der Vogue

In der kommenden Ausgabe nun steht Kaia Gerber im Fokus: 177 Zentimeter gross, Model, Schauspielerin, kein Studium. Sie posiert in den voluminösen Kasten-Kreationen von Marc Jacobs. Seine Herbstkollektion sei eine Hommage an die 1950er-Jahre, er habe an Marilyn Monroe gedacht und die ikonische Szene aus «Das verflixte 7. Jahr», in der es ihr weisses Kleid hochweht. An den Pünktchenrock von «Minnie Mouse» und Prinzessinnenkleider in Disneyfilmen.