Kaia Gerber und Austin Butler zeigen ihre Liebe auf dem roten Teppich

Topmodel Kaia Gerber (20) und Schauspieler Austin Butler (30) haben auf der «Elvis»-Premiere in Cannes am Mittwoch 25. Mai 2022 vor den Fotografen einen innigen Kuss ausgetauscht. Auf dem roten Teppich der Filmfestspiele zeigte sich das Paar schwer verliebt.Die Tochter von Supermodel Cindy Crawford (56) ist nach Frankreich gereist, um ihren Freund in Cannes zu unterstützen. Die beiden sollen laut «Page Six» seit Januar dieses Jahres ein Paar sein.