Kaley Cuoco und Karl Cook haben sich getrennt

Die Schauspielerin Kaley Cuoco (35, «The Big Bang Theory») und ihr Ehemann Karl Cook (30) haben in einem gemeinsamen Statement ihre Trennung mitgeteilt. In der Erklärung, die exklusiv bei der US-amerikanische Seite «People» eingegangen sein soll, gibt das Paar nach drei Jahren Ehe an, künftig getrennte Wege gehen zu wollen. Sie begründen diesen Schritt mit den Worten: «Trotz tiefgehender Liebe und Respekt für den jeweils anderen, ist uns bewusst geworden, dass unsere Wege in entgegengesetzte Richtungen führen.»