Die Band Kalush Orchestra hat den ESC am 14. Mai in Turin gewonnen. Die Trophäe in Form eines gläsernen Mikrofons wurde nun auf Facebook versteigert. Der Verkauf fand zeitgleich mit dem Auftritt der Band bei einem Benefizkonzert am Brandenburger Tor am Sonntag in Berlin statt. Mit der Show wurde Geld für medizinische Einrichtungen in der Ukraine gesammelt. Laut «BBC News» appellierte Bandmitglied Oleh Psiuk (28) bei der Veranstaltung an die Zuschauer, sich nicht an den Krieg zu gewöhnen. «Ich denke, es sollte immer auf den Titelseiten stehen, bis der Frieden kommt», sagte Psiuk demnach.