Am Rand des Campus erinnert ein in Eisen gegossenes Ahornblatt an die Gründung der AKA am 15. Januar 1908. Es war die erste Studentenverbindung für schwarze Frauen, entstanden ein halbes Jahrhundert nach dem Ende der Sklaverei in einer Zeit, in der schwarze Frauen kaum über die Grundschule hinauskamen. Seither unterstützen sie einander – als Ärztinnen, Wissenschaftlerinnen, Anwältinnen. Die Jazzsängerin Ella Fitzgerald (†79) war ebenso AKA-Mitglied wie die schwarzen Nasa-Mathematikerinnen Katherine Johnson (†101), Dorothy Vaughan (†98) und Mary Jackson (†83), die für die ersten Mondlandungen unverzichtbare Berechnungen anstellten. Frauen aus einfachen Verhältnissen, die es zu etwas brachten. Rund 360'000 Mitglieder zählt die Schwesternschaft, alle stehen geschlossen hinter Harris.