Die Evolution vom schönen Jüngling zum Charakterdarsteller passiert in Windeseile. Und zeigt: Es gibt kaum eine Rolle, die Brad Pitt nicht liegt – vom gebrochenen Kriegsveteranen in «Legenden der Leidenschaft» über einen psychisch beeinträchtigten Seifenhändler in «Fight Club» oder einen witzig-kriminellen Gauner in «Ocean’s Eleven» bis hin zum Stuntman in Tarantinos «Once Upon a Time in Hollywood». Dafür gewinnt er 2020 endlich einen Oscar. So unterschiedlich seine Figuren sind, eines verbindet sie: Sie haben Ecken, Kanten, Brüche im Leben. Ganz anders als Pitt selbst – oder etwa nicht?