Robbie Williams' XXV Tour 2023 führt den 49-Jährigen einmal quer um den Erdball und er spielt in Europa, Asien, den Arabischen Emiraten, in Neuseeland und Australien. Auch in der Schweiz macht Robbie Halt und tritt am 22. August am Zurich Openair auf. Seine Fans machen sich aber derzeit grosse Sorgen um seine Gesundheit, denn an seinem letzten Konzert am Pinkpop-Festival im niederländischen Landgraaf wirkte er angeschlagen und musste schon nach dem dritten Song eine Pause einlegen.