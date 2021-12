Kanye West kauft Haus neben Kim Kardashians Anwesen

Ob West mit dem Kauf auch versucht, sich seiner Noch-Ehefrau wieder anzunähern? Am 9. Dezember hatte West Kim Kardashian auf der Bühne gebeten, wieder zu ihm zurückzukommen. Bei dem Benefiz-Konzert «Free Larry Hoover» dichtete er den Text des Songs «Runaway» kurzfristig um und sang: «I need you to run right back to me. More specifically Kimberly.» (Deutsch: «Du musst zu mir zurückkommen. Um genau zu sein, Kimberly.»)